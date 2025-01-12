ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة الحركة المرورية بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، انقلاب سيارة سوزوكي قبل مدخل دندنا في طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة سوزوكي  على الطريق الزراعي قبل مدخل دندنا طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى رفع السيارة عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطريق الزراعي بالقليوبية انقلاب سيارة بالطريق الزراعي حادث إنقلاب سيارة سوزوكي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي محافظة القليوبية