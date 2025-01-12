لتقديمها قربانا للجن.. إحالة أوراق تاجر أجهزة كهربائية للمفتي قتـل زوجته بأسيوط

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، أوراق تاجر أجهزة كهربائية للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعـدامه لقيامه بقـتل زوجته بعد 4 أيام من زواجهما بقرية منقباد بمركز أسيوط لتقديمها قربان للجن لاستخراج الآثار من منزل والدها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاته و فنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 17593 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة يفيد قيام " محمد . ر . ع " 40 عاما، مقيم بقرية منقباد بقـتل زوجته " مروة . ز . ح " 26 عاما، داخل غرفتها بمسكنهم بقرية منقباد.

وتوصلت تحريات الرائد محمد حسن معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، إلى أن المتهم " محمد . ر . ع " يقوم باستخدام أعمال الجن والسحر للعثور على قطع أثرية وانه يزعم بأنه يستطيع التوصل إلى الأماكن التي يوجد بها آثار ومنذ فترة تعرف على والد المجني عليها ويدعى " زكريا . ح . د " بحجة انه يستطيع معالجة نجلته من الأمراض التي تعاني منها .

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يعتقد وجود قطع أثرية أسفل منزل والد المجني عليها وبعد فترة تقدم للزواج من المجني عليها " مروة " بحجة معالجتها وان تلك الطريقة يستطيع بها معالجتها وأتم الزواج منها وقام بقتلها وذلك كنوع من أنواع تقديم القرابين حتى يتمكن من استخراج الآثار الموجودة أسفل منزل والد المجني عليها .