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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم .. الكاميرون تتقدم على منتخب الناشئات بـ3 أهداف نظيفة

منتخب الناشئات
منتخب الناشئات
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تقدم منتخب الكاميرون لكرة القدم للناشئات علي منتخب مصر في الشوط الاول بثلاثة أهداف دون مقابل ، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 


ويلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 17 بقيادة مصطفى منير الآن بنظيره الكاميروني، باستاد الدفاع الجوى فى ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها المغرب، ويقام لقاء الإياب يوم 18 يناير الجاري بالكاميرون.


ودخل منتخب مصر بقيادة مصطفى منير المدير الفني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى: كنزي محمد.
في خط الدفاع: كاميليا هشام وفريدة شاهين وفاطمة الزهراء محمد.
في خط الوسط: حبيبة أحمد وهنا مدحت وحنين زكي وكنزي مجدي.
في خط الهجوم: خديجة أحمد وريهام علي وسارة منير.

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