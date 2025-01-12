عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرًا تلفزيونيًا على قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "هل يستطيع ترامب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟".

أوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه رسميًا في 20 يناير الجاري، أعرب عن عزمه عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وكان ترامب قد أشار إلى أن الحرب التي ستكمل ثلاثة أعوام في الشهر المقبل قد تكون في طريقها إلى الانتهاء، وهو ما يحمل العديد من المؤشرات حول احتمال وقف الحرب.

كما تطرَّق التقرير إلى القلق الأوكراني من نهاية سريعة للنزاع قد تتضمن تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها لصالح روسيا، وقد تم طرح هذا الاقتراح من قبل مستشاري ترامب، ويبدو أن هذه الرؤية تتوافق مع موقف بوتين الذي أكد أن الحرب لا بد أن تنتهي بتخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الناتو وانسحابها من أربع مناطق تسيطر عليها روسيا جزئيًا، وهو ما وصفه البعض بـ الاستسلام غير المقبول.

واختتم التقرير بتساؤلات حول ما إذا كان دونالد ترامب سيستطيع بالفعل إتمام اتفاق يوقف هذه الحرب الدموية التي لها تأثيرات عالمية واسعة، بما في ذلك إمكانية حدوث تنازلات من أوكرانيا، خاصة في ضوء الدعم المالي الكبير الذي تعهدت واشنطن بتقديمه لأوكرانيا.