المصري يتقدم بهدف على حساب أنيمبا في الشوط الأول بالكونفدرالية

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصري وأنيمبا في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث تقدم المصري على حساب منافسه إنيمبا بهدف نظيف، بهدف أحرزه اللاعب محمد هاشم.

قدم المصرى خلال الشوط الأول عرضا جيدا وكان الأكثر والأفضل استحواذا وانتشارا؛ وأهدر أكثر من هدف محقق ، فى المقابل لم يظهر إنيمبا بشكل قوي

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: سامادو أتدجيكو – محمود حمادة – خالد الغندور.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن – محمد الشامي.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: محمود حمدي.

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد دبش.

الوسط: يوسف الجوهري – محمد مخلوف – أحمد وهيدي – عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: كريم بامبو – بابي بادجي.

وتقام المباراة باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وكانت قد أسفرت نتائج الاجتماع الفني للقاء المرتقب للنادي المصري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، عن ارتداء فريق المصري الزي البديل باللون الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.



