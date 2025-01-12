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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماذا بعد وقف إطلاق النار في غزة؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب

الدكتور أسامة شعث،
الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية
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قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن نتنياهو يريد توقيع صفقة تبادل الأسرى، بالرغم من خلافات داخل الحكومة بين المعارضين وبين اليمين المتطرف.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «الصفقة قد تتم خلال الأيام المقبلة برعاية أمريكية، تتم على 3 مراحل زمنية؛ لأن نتنياهو يخشى أن يقول لليمين المتطرف إنه يريد إنهاء الحرب في يوم واحد، فهو يريد اللعب بالبيضة والحجر».

وتابع قائلا: نتنياهو يريد إسكات الرأي العام أولا وعدم ملاحقته كمجرم حرب ويريد إيصال رسالة أنه مستعد دائما في حالة تأهب للحرب مرة أخرى.

واستكمل قائلا: إذا ما تم وقف إطلاق النار بشكل جزئي ستكون بداية لإنهاء الصراع مرة أخرى.

واختتم قائلا: إدارة غزة تحتاج موقف فلسطيني شامل، وأرى أن قطاع غزة يجب أن يكون حكما تابعا للحكومة الفلسطينية، لكن الإشكالية تكمن في الفصائل الفلسطينية التي لا تريد التنازل عن حكم القطاع.


 

الدكتور أسامة شعث نتنياهو صفقة تبادل الأسرى الإعلامية فاتن عبد المعبود