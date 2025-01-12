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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو الغيط يشارك في اجتماعات بالرياض لدعم انتقال سوريا إلى مرحلة جديدة

أبو الغيط يشارك في
أبو الغيط يشارك في اجتماعات بالرياض لدعم انتقال سوريا إلى مر
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شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية  بالرياض اليوم ١٢ يناير حول سوريا، وهي الاجتماعات التي ضمت عددا من وزراء الخارجية العرب، بمن فيهم وزير خارجية الإدارة الجديدة في سوريا، وكذلك وزراء ومسؤولين  لعدد من الدول الاجنبية ومنظمات دولية واقليمية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاجتماعات تناولت الوضع السوري وكيفية دعم سوريا في خوض مرحلة جديدة تشهد انتقالاُ صعبا، محفوفا بتحديات عديدة وكبيرة، تحقيقاُ لتطلعات الشعب السوري بعد طول معاناة.

واوضح المتحدث ان الاجتماعات اكدت اهمية وجود عملية انتقالية آمنة وشاملة ممثلة للجميع مع اهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية وهويتها المتنوعة والمنفتحة.

كما أكد المتحدث ان الاجتماعات شهدت حوارات شفافة وصريحة عكست رغبة صادقة من الجميع في أن تكون سوريا المستقبل عضوا ايجابيا في الأسرة العربية والاقليمية. 

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