أزمة عمر متولي وأحمد فتحي مع أسرة شكري سرحان.. "المهن السينمائية" تصعد الأمور

قال طارق الشناوي، الناقد السينمائي، إن نقابة المهن التمثيلية كان عليها تهدئة الموقف في أزمة الراحل شكري سرحان، معلقا: عمري ما شفت النقابة تصعد الأمور مثل ما حدث وتهديد بالشطب لكل من يتعرض لكبار الفنانين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «هناك فارق بين الرأي والإهانة، وأعتقد أن عمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان إهانة الفنان الكبير شكري سرحان».

وتابع قائلا: الفنان الكبير شكري سرحان يبقى راسخًا في ذاكرة السينما المصرية كأحد النجوم الكبار ولن يؤثر عليه رأي أحد، ومطالبة أسرة شكري سرحان احتاج التدخل العقلاني من قبل النقيب أشرف زكي.

واستكمل قائلا: النقد أمر عادي وشكل من أشكال حرية الرأي، فلا يمكن طلب عدم الاعتراض على أي شخصية مهما كانت؛ بشرط عدم الطعن بها.

واختتم قائلا: شكري سرحان موهبة فنية وقامة كبيرة لديه من الأعمال الفنية الهادفة العظيمة، ولا يحتاج رأي ناقد فني أو مخرج أو فنان آخر.



