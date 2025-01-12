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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سرقة جهاز الحاسب الآلي للمعهد الإعدادى الثانوى بطلخا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اكتشف مدير معهد الإعدادي والثانوي الأزهري بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، سرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على كافة بيانات الطلاب ويتضمن رصد درجات الامتحانات من داخل المعهد، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.
كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، من "أشرف.ذ.م.ا"، 40 عاما، مدير المعهد الإعدادي والثانوي الأزهري بنين الكائن بمدينة طلخا باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على كافة بيانات الطلاب ورصد درجات الإمتحان من إحدى غرف الطابق الأرضي بداخل المعهد.

انتقل الرائد صلاح عودة، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المعهد مكون من أرضي وطابقين ومحاط بسور على مساحة 2000 متر وغياب فرد الأمن الإداري المعين لحراسة المعهد فى الفترة الليلية .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث  بقياده العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث وحدة مباحث مركز شرطة طلخا  لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

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