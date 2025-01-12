سعر الدولار اليوم 12 يناير 2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد؛ مسجلا نحو 50.61 جنيه للبيع و 50.51 جنيه للشراء داخل البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك من بينها "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي، بنك مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنوك"التجاري الدوليCIB، التعمير والإسكان"، ثم جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الأهلي الكويتي، سايب، و50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، قطر الوطني QNB".

وسجل أعلى دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية مسجلا 50.72 جنيه للبيع و50.62 جنيه للشراء، ثم نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و 50.56 جنيه للشراء و 50.66 جنيه للبيع في بنكي “المصري الخليجي ، وHSBC”. 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع في بنك نكست.