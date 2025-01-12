صحة النواب تناقش عدم توفير الألبان العلاجية في معظم محافظات مصر.. غدًا

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين، غدًا الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسى أبو تمر، بشأن:

• عدم توفير أطباء بجميع التخصصات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي – محافظة مطروح.

• مستشفى براني والسلوم التابعين للأمانة المركزية لوزارة الصحة، وأيضاً سوء منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى سوء معاملة المواطنين.

إضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن:

• عدم توفير الألبان العلاجية في معظم محافظات مصر وخاصة الإسكندرية بمركز الجينات بمستشفى كلية الطب بسموحة- محافظة الإسكندرية.

• عدم تنفيذ الموافقات الخاصة بإنشاء مستشفى برج العرب التخصصي محافظة الإسكندرية.

ويناقش أعضاء اللجنة في اجتماعهم الثاني المزمع عقده موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن عدم تنفيذ الموافقات الخاصة بإنشاء مستشفى برج العرب التخصصي، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة جميانة لويس، بشأن:

• بناء مستشفى جديد حسب أكواد التأمين الصحي الشامل في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

• متابعة والوقوف على ما وصل إليه بناء مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ.