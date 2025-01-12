الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت أكثر من 350 جنديا في كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 350 جنديا في منطقة كورسك الحدودية الروسية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه خلال فترة الأربع وعشرين ساعة الماضية، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 350 فردا من قواته إلى جانب دبابة وأربع مركبات قتالية للمشاة وخمس ناقلات جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات آلية ونظام مدفعية ذاتية الحركة أمريكي الصنع فضلا عن سبع قذائف هاون ومحطة حرب إلكترونية ومركبة إصلاح مدرعة"، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني خلال فترة القتال في منطقة خط المواجهة في كورسك فقد أكثر من 51 ألفا و200 جندي، و297 دبابة، و228 مركبة قتالية للمشاة، و166 ناقلة جنود مدرعة، و1533 مركبة قتالية مدرعة، و1149 مركبة آلية، و354 مدفع مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أيضا 92 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارا مضادا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و30 مركبة هندسية.