كلاسيكو الأرض.. مبابي وفنيسيوس يقودان ريال مدريد في مواجهة برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى يخوض به كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدى برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب " الجوهرة المشعة"، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

وتعتبر تلك المباراة ثأرية بالنسبة لفريق برشلونة، خاصة وان ريال مدريد يحمل لقب البطولة في النسخة الماضية بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما يعد برشلونة أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 14 مرة وخلفه ريال مدريد صاحب الـ 13 لقبا.