حرائق لوس أنجلوس مستمرة حتى الأربعاء

حذرت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية من استمرار الحرائق في لوس أنجلوس حتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى استمرار الطقس الجاف والرياح القوية خلال الأيام القليلة القادمة، قبل انخفاض درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع.

ويواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة في مقاطعة لوس أنجلوس، وسط انتقادات لتخفيضات الميزانية المُخصصة لإدارة الإطفاء والتزامها بتجنيد قوة أكثر تنوعًا.

وقد أدت أربعة حرائق كبرى إلى مقتل 16 شخصًا واحتراق أكثر من 38 ألف فدان وإتلاف ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى، وأصدر عمدة المقاطعة أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص.

ووفقًا لوِكالة CalFire، تم احتواء حريق "كينيث" بنسبة 90% وحريق "هيرست" بنسبة 76%. لكن حريق "باليسيدس"، الذي اشتعل منذ 7 يناير، يغطي حاليًا 23654 فدانًا، وتم احتواؤه بنسبة 11% فقط، وتعقد الرياح القوية جهود مكافحة الحرائق، خاصة الجهود الجوية.

وتواجه رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، كريستين كرولي، انتقادات لأولوياتها في مجال التنوع والمساواة والدمج داخل الإدارة، إلى جانب مخاوفها بشأن خفض ميزانية الإدارة لعام 2025 بمقدار 17.4 مليون دولار، مما تضمن تخفيضات في عدد الموظفين.

وأدى ذلك إلى اتهامات بتسييس ما يُوصف بأنه الحريق الأكثر تدميرًا في تاريخ لوس أنجلوس.

لكن رئيسة لجنة إطفاء لوس أنجلوس، جينيثيا هدلي هايز، اعتبرت أن إلقاء اللوم على أي مسؤول محلي بسبب حجم الحرائق "غير مقبول"، ودعت إلى التركيز على مساعدة السكان الذين فقدوا كل شيء.