الصحة الفلسطينية: سجلنا 5 آلاف شهيد ومفقود شمال غزة خلال المائة يوم الماضية

قال المكتب الإعلامي لحكومة غزة، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل في شمال قطاع غزة على مدى الأيام المائة الماضية أسفر عن استشهاد واختفاء 5 آلاف فلسطيني.



وأضافوا أن 9500 شخص آخرين، بينهم نساء وأطفال، أصيبوا في القصف الإسرائيلي على شمال القطاع مؤخرًا.



وقال المكتب في بيان له: "خلال هذه المائة يوم، تعرض شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة لأبشع أشكال القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير".



وشنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في شمال قطاع غزة في السادس من أكتوبر، ما أدى إلى نزوح المئات والآلاف ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.