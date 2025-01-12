لجان المتابعة والتفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة تفحص الشكاوى بمركز التنمية الشبابية

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، على حتمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية والشبابية ، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وإحكام الرقابة على أعمال الهيئات الشبابية ، والتحقق من تطبيقها للوائح والقوانين المنظمة لأعمالها ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.



تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الرياضية والشبابية، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

توجهت اليوم لجنة مشكلة من المختصين بوزارة الشباب والرياضة الى مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول لفحص ومعاينة شكاوى الأعضاء والمستفيدين من خدمات المركز .

وقامت اللجنة بلقاء عدد من الأعضاء العاملين بالمركز والاستماع لشكواهم ضد مجلس ادارة المركز ، والوقوف على طبيعة المشكلات التي يتضررون منها بالمركز ، هذا ومن المقرر إستمرار قيام اللجنة في اعمالها بغرض فحص كافة الشكاوى والموضوعات ذات الشأن بالشكوي والتحقق منها .