مستشار الأمن القومي الأمريكي: محادثات بين بايدن ونتنياهو لدفع مباحثات الهدنة

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن بايدن سيجري على الأرجح محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا.



وقال جيك سوليفان لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" إن الأطراف كانت "قريبة للغاية" من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الجيب وتحرير الرهائن الـ98 المتبقين هناك، لكن لا يزال يتعين عليها تحقيق ذلك.



وقال سوليفان إن بايدن كان يتابع يوميا آخر المستجدات بشأن المحادثات في الدوحة، حيث قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون منذ يوم الخميس إن بعض التقدم تحقق في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال: "ما زلنا مصممين على استغلال كل يوم لدينا في السلطة لإنجاز هذه المهمة"، مضيفًا أن بايدن "من المرجح، في الأمد القريب، أن يتعامل مع رئيس الوزراء نتنياهو، ونحن لا نضع هذا الأمر جانبًا بأي حال من الأحوال".



وقال إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة بايدن لمنصبه، ولكن من الممكن أيضا أن "تظل حماس، على وجه الخصوص، متعنتة".