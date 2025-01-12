غدًا.. 8 طلبات إحاطة أمام زراعة النواب

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات، غدًا الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.



ويناقش أعضاء اللجنة في اجتماعاتهم المزمع عقدها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن دراسة إنشاء بحيرة لتخزين مياه الري بمنطقة جنوب العلمين بمحافظة مطروح واستغلالها في زراعة محصول القمح بأراضي الساحل الشمالي.



كما يناقش أعضاء اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن المعوقات التي تؤثر على عمل معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية - محافظة القليوبية.



وتناقش أيضًا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن نقل الإشراف الإداري لأراضي منافع الري بقرية جريس – مركز أشمون – محافظة المنوفية إلى المحافظة، لتقنين أوضاع منازل الأهالي المقامة عليها.



إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن:

• تضرر زارعي الأراضي خارج الزمام بمحافظة أسوان من فرض وزارة الموارد المائية والري غرامات مالية عليهم.

• إحلال وتجديد محطات الرفع بوادى النقرة – محافظة أسوان.



بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل، بشأن تغطية ترعتي نجع كساب والقصر_ مركز نجع حمادي– محافظة قنا، لتعرضهما لمصادر التلوث والتسبب في انتشار الأمراض.

كما تناقش أيضًا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن:

• عدم استغلال قطعة أرض مغطاة بمساحة 2000م على مصرف زفتى بقرية الدواخلية مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية - منذ عام 2005 في مشروعات نفع عام.

• نقل الإشراف الإدارى على مبنى مهجور بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولاية وزارة الموارد المائية والرى لصالح المحافظة لإنشاء مجمع خدمات لأهالي القرية.





