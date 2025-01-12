شوط أول سلبى بين الزمالك وبلاك بولز.. صور

انتهى الشوط الأول من مواجهة فريق نادى الزمالك، الذى يحل ضيفًا على نظيره بلاك بولز الموزمبيقى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما اليوم على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولكن فشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أى أهداف، كما لم ينجح فريق الزمالك فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى إحراز أى أهداف.



ويدخل السويسرى جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".



ويوجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

ويدخل الزمالك المباراة وهو محتل المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين، بينما يحتل فريق بلاك بولز المركز الرابع برصيد أربع نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل أخر، وخسر لقاءين.

