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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مبعوث ترامب للشرق الأوسط يصل الدوحة لدفع مباحثات الهدنة

مبعوث ترامب للشرق
مبعوث ترامب للشرق الأوسط
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عاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالشرق الأوسط إلى قطر الأحد للدفع قدما بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في إطار الجهود الأخيرة التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب في القطاع قبل تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب في 20 يناير الجاري.

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصادر قولها إن ستيف ويتكوف عاد إلى قطر بعد زيارة قصيرة لإسرائيل حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت.

وقال مكتب نتنياهو بعد محادثاتهما، إنه أرسل رؤساء جهاز المخابرات الموساد وجهاز المخابرات الداخلي الشاباك والمستشارين السياسيين والعسكريين إلى قطر لدفع المحادثات التي استمرت لمدة عام دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت المصادر، إن حماس خففت من موقفها بشأن بعض شروطها الأساسية لوقف إطلاق النار، لكن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن مجموعة من القضايا.

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