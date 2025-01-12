ما فوائد بذور الشيا والفيتامينات الموجوده بها؟

تحتوي بذور الشيا على ألياف وبروتينات غنية.

كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي غذاء مفيد وخالٍ من الغلوتين.

كانت بذور الشيا من أهم الأطعمة لدى شعوب المايا والأزتيك لعدة قرون.

وتعني كلمة شيا "القوة" في مصطلح المايا وكانت البذور تُعرف بالغذاء الذي يُعطى للعدائين لأن العدائين والمحاربين كانوا يستخدمون هذه البذور كطاقة عند السفر لمسافات طويلة أو أثناء الحرب.

والآن، تحظى هذه البذور باهتمام الكثير من الناس لما لها من فوائد في الحصول على جسم قوي.

تساعد بذور الشيا على تنظيم الجهاز الهضمي بفضل محتواها العالي من الألياف وخصائصها المضادة للأكسدة.

لذلك، يُفضل تناولها يومياً.

سالفيا هيسبانيكا هو نوع من النباتات المزهرة من عائلة النعناع.

ينمو في وسط وجنوب المكسيك وغواتيمالا.

وقد قام بزراعته الأزتيك.

وعند تحضيره بطريقة صحيحة يمكن هضمه بسهولة.

كما يمكن إضافته بسهولة إلى بعض الوصفات.

وعند تناولها بانتظام، فإن لها العديد من الفوائد الصحية.

ما هي الفوائد الصحية لبذور الشيا؟

لبذور الشيا العديد من الفوائد الصحية.

وذلك لأنها متنوعة للغاية من حيث الألياف ودهون أوميغا 3.

كما أنها مصدر للبروتين والمعادن.

توفر الأحماض الأمينية للأنظمة الغذائية النباتية والنباتية.

قيمته الغذائية ومستوى الطاقة فيه مرتفع للغاية.

يوصى بتناولها يومياً.

يحتوي 25 غراماً من بذور الشيا على حوالي 9 غرام من الألياف.

تبلغ كمية الألياف 30 غراماً.

لذلك، فإن 25 جرامًا من البذور يوميًا تلبي غالبية الاحتياجات اليومية.

يمكننا سرد الفوائد الأخرى لبذور الشيا على النحو التالي

• تجعل البشرة أكثر صحة.

• تساعد الجهاز الهضمي، وتزيد من معدل الأيض.

• تسبب الشعور بالشبع وتؤخر الشعور بالجوع.

• إضافة بذور الشيا إلى الوجبات الغذائية يقلل أيضًا من الأنسجة الدهنية في البطن.

• تساهم في تقوية العظام.

• تحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات، لذا فهي مهمة جدًا في نمو العضلات.

ما هي الفيتامينات التي تحتويها بذور الشيا؟

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من العناصر الغذائية المختلفة المهمة لصحة العظام. كما أنها مهمة جداً من حيث الفيتامينات والمعادن.

يمكن سرد الفيتامينات التي تحتوي على بذور الشيا على النحو التالي;

• الكالسيوم

• الفوسفور

• المغنيسيوم

• البروتين

• الألياف الغذائية

• أوميغا 3

• فيتامين أ

• فيتامينات ب

• الحديد

ومع ذلك، فإنه يمنع حدوث ارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان والأمراض الالتهابية. كما يمنع الإمساك ويبقي الشخص ممتلئاً لفترة طويلة. بذور الشيا؛ يمكن تناولها مع السلطة والحبوب والزبادي.