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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية بطلقات نارية

خلال مداهمة بؤرة إجرامية..

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب العميد هشام الهلالي، وكيل إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بطلقات نارية على يد عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية تضم عناصر تتاجر بالمواد المخدرة بقرية ديمشلت مركز دكرنس وجرى نقل المصاب الى مستشفى الطوارئ الجامعي فى محاولة لإنقاذه.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام عدد من العناصر الإجرامية باتخاذ بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بقرية ديمشلت مركز دكرنس.

جرى إعداد مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بقيادة العميد هشام الهلالي، وكيل إدارة البحث ورئيس قسم مكافحة المخدرات بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، وخلال مداهمة البؤرة اطلق عدة عناصر إجرامية النار من أسلحة ألية وخرطوش، فبادلتهم القوات لإسكات مصدر إطلاق النار.

وأصيب خلال المداهمة وكيل إدارة البحث الجنائي فيما عثرت القوة على كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية وبعض العناصر الإجرامية وبحيازتهم كميات من المواد المخدرة.
انتقل مدير أمن الدقهلية ومدير المباحث الجنائية، ومفتش الأمن العام إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصاب الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج وإنقاذه فيما تمشط الأجهزة الأمنية المنطقة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

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