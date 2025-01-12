لايبزيج يتفوق على فيردر بريمن برباعية مثيرة في الدوري الألماني

حقق فريق لايبزيج فوزا مثيرا على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الألماني.



بدأت المباراة بحماس كبير، حيث افتتح تشافي سيمونز التسجيل لصالح لايبزيج في الدقيقة 23، لكن فيردر بريمن لم يتأخر في الرد وسجل ميتشل فييسر هدف التعادل في الدقيقة 26.

عاد تشافي سيمونز ليضع لايبزيج في المقدمة مرة أخرى بهدف ثانٍ في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم لايبزيج 2-1.

مع بداية الشوط الثاني، حافظ لايبزيج على تقدمه حتى الدقيقة 90+1، حيث نجح بينجامين سيسكو في تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يضيف أوليفر بوركي الهدف الرابع في الدقيقة 90+3.

بينما سجل كريستوف باومجارتنر الهدف الثاني لبريمن، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

بهذا الانتصار، يواصل لايبزيج ملاحقته لمراكز القمة في الدوري، بينما يتجمد رصيد فيردر بريمن في منطقة منتصف الجدول.