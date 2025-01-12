أستاذة بالجامعة البريطانية تنضم للجان المجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن اعتماد عضوية لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والتي تضم في تشكيلها الجديد الدكتورة أماني خضير رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر.

وبهذا الاعتماد تصبح الدكتورة أماني خضير العضو الرابع الذي ينضم إلى لجان المجلس الأعلى للجامعات من قيادات وأساتذة الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى الدكتور محمد إسماعيل، مستشار أول رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والإنسانيات، والدكتورة هادية فخر الدين، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال لشئون التعليم والتعلم و الذين قد سبق ضمهم للجنة الدراسات البينية.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذا الإنجاز الجديد يُعد إضافة نوعية إلى رصيد النجاحات الأكاديمية التي حققتها الجامعة على مدار تاريخها، مشددًا على فخره باختيار أربعة من أساتذة الجامعة المتميزين للانضمام إلى لجان المجلس الأعلى للجامعات، معربًا عن اعتزازه بالدور الفعّال الذي تقوم به الجامعة في إعداد كوادر أكاديمية قادرة على تحقيق أثر إيجابي في المشهد التعليمي.

وأشار الدكتور "لطفي"، إلى أن الجامعة البريطانية ستواصل تعزيز موقعها كمركز للتميز الأكاديمي والابتكار، مؤكدًا ثقته بأن مشاركة أساتذتها في لجنة قطاع الدراسات البينية وكذلك قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية سيفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعليم الجامعي وتقديم حلول مبتكرة.