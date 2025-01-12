تشكيل سموحة لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره موردن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج – هشام حافظ – عبدالرحمن عامر – محمد ربيعة.

خط الوسط: محمود صابر – دكوا دودو – إسلام جابر – عبدالكبير الوادي.

خط الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أشرف – محمد كناريا – محمد سالم – شريف رضا – مصطفى البدري – مصطفى ميدو – محمد سعيد زيكا – أحمد ايهاب – محمد كونية.



ويحتل فريق مودرن سبورت قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق سموحة المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.