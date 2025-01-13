اليوم.. "صناعة النواب" تبحث ملف شركات قطاع الأعمال

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول المزمع عقده موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن ما أنجزته وزارة قطاع الأعمال العام في ملف شركات قطاع الأعمال من تقدم، وخطتها لإعادة هيكلتها للاستفادة منها بدلًا من بيعها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن أزمة خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة وحدوث تراجع غير مبرر من الحكومة عن خطة تطوير الشركة وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح وذلك تجاوزًا لقرار الجمعية العمومية للشركة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.