غدًا.. اقتصادية النواب تعقد اجتماعها بحضور وزير الاستثمار

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعا مشتركا مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها المزمع عقده عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي ألقاه أمام المجلس الموقر بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤. وأحيل البيان إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية الوزارة من خلال برنامج الحكومة الذي عرضه الدكتور رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس.