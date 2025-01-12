العاهل الأردني يؤكد أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة.

وشدد العاهل الأردني لدى لقائه بقصر الحسينية المكتب الدائم لمجلس الأعيان، الذي يضم رئيس المجلس ونائبي الرئيس ومساعديه - على أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الأشقاء والحلفاء حول تطورات المنطقة؛ بما يحمي مصالحه ويحقق الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها الأردن لاستدامة المساعدات الإغاثية إلى غزة، ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في تعزيز الاستجابة الإنسانية.

كما شدد الملك عبد الله الثاني - خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في معرض الحديث عن التطورات في الضفة الغربية - على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف الفلسطينيين والقدس.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، حرص المجلس على التواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم لبحث الشئون المحلية والتطورات في المنطقة، مشددا على ضرورة حماية الوطن والدفاع عن مصالحه.

وقدم أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان مداخلات حول أهمية الشراكة مع الحكومة ومجلس النواب في العمل لخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة مسيرة التحديث بمساراته الثلاثة، إضافة إلى التحديات الإقليمية.

حضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.