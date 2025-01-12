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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ودياً.. البنك الأهلي يفوز على دياموند بثنائية مدبولي وداو

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي
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 إنتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلى ودياموند التجريبية الودية بفوز فريق البنك الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها داو سيريل وأحمد مدبولي.

 

يأتي ذلك في إطار استعدادات فريق البنك الأهلى لمواجهة الجونة المقبلة والمقرر لها فى 21 من شهر يناير الجارى ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

حيث شهدت المباراة مشاركة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بعد الغياب بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأيضا مشاركة مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الأمس 

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة 48 ساعة بناء على تعليمات طارق مصطفى المدير الفنى على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل 

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق فوز غالى وثمين على الإسماعيلي بهدف للاشيء أحرزه ياو أنور ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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