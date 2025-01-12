الشباب والرياضة تنهي ترتيبات إقامة بعثة منتخب مصر للناشئات بالكاميرون

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، متابعة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي المتواصلة خلال الساعات الماضية مع وزارة الخارجية واتحاد الكرة المصري كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة منتخب مصر الوطني للناشئات لكرة القدم في الكاميرون، وذلك في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه المسؤولين بالوزارة للتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني ابو ريده، وقد تم بالفعل تسكين بعثة منتخب مصر وتغيير الفندق وفقا لرؤية الجهاز الفني لضمان توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن للاعبين والجهاز الفني تقديم أفضل أداء.