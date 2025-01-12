تشكيل مودرن سبورت لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سموحة، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: نادر هشام، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد أميسي، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، باسم علي، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

ويحتل فريق مودرن سبورت قع ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فري سموحة المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.