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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة سموحة بالدوري

مودرن
مودرن
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أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سموحة، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: نادر هشام، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد أميسي، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، باسم علي، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

ويحتل فريق مودرن سبورت قع ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فري سموحة المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.

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