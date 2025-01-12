الإصلاح والنهضة يستعد للانتخابات البرلمانية في 2025

عقد فريد مناع، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون التخطيط والمتابعة، اجتماعا موسعا مع بعض أعضاء الأمانة العامة والأمانات النوعية من مختلف المحافظات بالإضافة لمسؤلي المبادرات وذلك لمناقشة خطط الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة في ضوء توسعات الحزب في مختلف المحافظات.

عُرض خلال الاجتماع الخطة الاستراتيچية للحزب العام الحالي ٢٠٢٥ من توسعات في محافظات جديدة بالإضافة لأهداف الحملة التنفيذية للانتخابات البرلمانية القادمة، وتم عقد العديد من ورش العمل لرسم خريطة الفعاليات في مختلف المحافظات.

أكد "مناع" أن الحملات الانتخابية ستكون في الكثير من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والإسماعيلية وغيرها، مؤكدا أن الاستحقاقات الانتخابية تكون ترجمة لأهداف الحزب للمرحلة القادمة ولخطوات الحزب في الانتشار والتوسع في المحافظات المختلفة.

وشدد "مناع" على خطورة وأهمية الانتخابات القادمة في ظل الظروف الدولية والإقليمية التي تؤثر على الدولة المصرية، وما يحيط بها من أخطار، وأعرب عن ثقته في تحقيق مستهدفات العام الجديد انطلاقا من تفعيل مفهوم السياسة الخدمية وتحقيق رؤية حزب الإصلاح والنهضة لدور النواب في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.