اتحاد التأمين يكشف دور البلوكتشين في تحسين الصناعة

يرى الاتحاد المصري للتأمين أن تقنية Blockchain تمثل نقلة نوعية في صناعة التأمين حيث تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد تابع الاتحاد تطوراته حيث أصدر النشرة رقم 36 عام 2019 تناولت موضوع البلوكتشين ولكن بالتركيز علي تأسيس مبادرة Blockchain Insurance Industry (B3i) وهي عبارة عن تعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تم تشكيلها عام 2016 لاستكشاف إمكانات استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في الصناعة لصالح جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة.

وأوضح إن تقنية Blockchain، بما تتمتع به من خصائص الأمان والشفافية والتشفير تُمكّن شركات التأمين من إدارة العمليات بشكل أكثر كفاءة ومرونة مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويسرع الإجراءات التأمينية.

وأكد الاتحاد أن هذه التقنية تتيح فرصاً لتطوير حلول مبتكرة مثل ميكنة عملية تسوية المطالبات من خلال العقود الذكية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والمناطق النائية كما يمكن أن تكون أداة قوية لمواجهة التحديات التقليدية التي تواجه القطاع مثل الاحتيال وصعوبة الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية.

ومن منطلق دور الاتحاد في توعية السوق المحلي بالتقنيات الحديثة وعلى رأسها البلوكتشين Blockchain يدعو الاتحاد شركات التأمين إلى تبني هذه التقنية واستغلال إمكاناتها في تقديم خدمات تأمينية أفضل وأكثر كفاءة.

في ظل عالم يتسم بتسارع التطور والتحديات المستمرة، أصبحت صناعة التأمين بحاجة ماسة إلى حلول مبتكرة لمواكبة هذه التغيرات وضمان تقديم خدمات أكثر أمانًا وشفافية للعملاء. لن يبقى التأمين كما نعرفه اليوم؛ فالتقنية الثورية "البلوك تشين" Blockchain، التي كانت مقتصرة في البداية على العملات الرقمية، أصبحت اليوم عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل قطاع التأمين بالكامل.

إذا نظرنا إلى المستقبل، سنرى عالمًا تُنفّذ فيه جميع المعاملات التأمينية بشفافية وأمان ، حيث تتكامل البيانات بسلاسة ويتم تنفيذ العقود تلقائيًا دون أي تأخير أو أخطاء بشرية.

إن تطبيق البلوك تشين Blockchainفي التأمين يعيد تعريف العلاقة بين الشركات والعملاء؛ بدلاً من الاعتماد على النظم المعقدة، فبفضل تلك التقنية أصبح بإمكان الشركات تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمان لحماية البيانات والمعلومات الحساسة. و من خلال العقود الذكية أمكن للمستفيدين الحصول على تعويضاتهم تلقائيًا فور تحقق الشروط المتفق عليها، مما يقلل من البيروقراطية ويسهم في الوصول إلى العدالة بسرعة أكبر.

لكن الفوائد لا تقتصر على تسريع الإجراءات أو تحسين الأمان فقط، بل تتعداها إلى تغيير الطريقة التي يتم بها إدارة البيانات من قبل كل من العملاء والشركات، مما يساهم في خلق بيئة عمل متكاملة يمكن الوثوق بها. من خلال هذه التقنية، سيكون بإمكان جميع الأطراف المعنية رؤية كافة المعاملات بدقة، دون أي مجال للتلاعب أو الغش. في هذا العالم الجديد، يصبح التأمين أكثر من مجرد وثيقة؛ إنه وعد بالاستدامة والشفافية، حيث يمكن للمؤمن عليهم أن يطمئنوا في كل خطوة يتم اتخاذها.

في هذه النشرة، سنستعرض كيف ستسهم تقنية البلوك تشين في تحويل قطاع التأمين بحلول عام 2025، وما هي الفوائد الحقيقية التي ستعود على الأفراد والشركات، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تكون أساسًا لبناء مستقبل مالي أكثر أمانًا للقطاع.

سلاسل الكتل (Blockchain) :

تم وصف Blockchain كمفهوم لأول مرة في عام 1991 عندما اقترح باحثان إضافة إجراءات تشفير لمستند رقمي بحيث لا يمكن نسخ المستند أو إعادة توجيهه ، ويرجع سبب الاهتمام بهذه التقنية لسماتها المركزية التي توفر الأمان وإخفاء الهوية وتكامل البيانات دون سيطرة أي جهة خارجية على المعاملات.

لذا فإن مفهوم سلاسل الكتل (Blockchain) عبارة عن قاعدة بيانات مشفرة غير قابلة للتغيير وبالتالي لا يمكن إتلافها، و هذا هو جوهر سلاسل الكتل لتخزين المعاملات في دفتر الأستاذ والذي لا يمكن إتلافه مما يعني أنه يمكن الوثوق بها ويتم بناء هذه الثقة دون تأثير سلطة مركزية .



تعريف البلوكتشين Blockchainفي التأمين



البلوكتشين Blockchain في التأمين هو نظام رقمي لامركزي يعتمد على سجل مشترك وآمن لجميع المعاملات المتعلقة بالتأمين يتم تسجيل هذه المعاملات بطريقة شفافة وغير قابلة للتغيير، مما يعزز من مصداقية العمليات ويقلل من التكاليف والاحتيال. و تعتمد هذه التقنية على العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) Decentralized Applications لإدارة المطالبات والوثائق بكفاءة أكبر كما يمكن أن يتم تبسيط العمليات في صناعة التأمين من خلال تمكين شركات التأمين والهيئات التنظيمية من إدارة الاتفاقيات التأمينية وميكنة عمليات السداد ، بالإضافة إلى تسريع معالجة المطالبات وتأمين بيانات العملاء.