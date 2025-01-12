بيراميدز يشكر الجماهير لدعمها بعثة الفريق بعد أزمة الطائرة

وجه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، الشكر إلى الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها على دعمها الكبير ومساندتها لبعثة فريق بيراميدز خلال الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وأكد رئيس بيراميدز أنه ممتن وبشدة لحالة الاهتمام التي وجدتها بعثة النادي في أنجولا من جانب كل جماهير مصر وبالأخص جماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وباقي الجماهير المصرية الأخرى، ودعواتها من قلوبها للبعثة بأن تعود بسلامة الله إلى أرض الوطن، وهو ما يؤكد على أن الشعب والجمهور المصري مترابط مع أبنائه بغض النظر عن انتماءاتهم، ولكن في الأزمات يكون هذا التكاتف والود، وهو ما يستحق عليه هذا الجمهور العظيم الشكر والتقدير، خاصة وأن دعواتهم ودعمهم وصل إلى كامل أفراد البعثة.

كما وجه رئيس بيراميدز كامل شكره للجماهير المصرية والجالية التي حضرت مباراة الفريق أمام ساجرادا في لواندا، والتي كانت هي المحفز الأول للاعبين في اللقاء لتحقيق الفوز، ولعل هتافهم باسم مصر، في اللحظات الأخيرة، كان له الأثر الكبير في تحقيق الفوز في الوقت القاتل وضمان العبور لربع نهائي الأبطال.

كواليس أزمة بعثة بيراميدز

عاشت بعثة نادي بيراميدز ساعات من الرعب، بعدما تعرضت طائرة الفريق لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة وتعرض بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت بعثة الفريق إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة العودة إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين.

وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة في واندا بالعاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

عودة بعثة بيراميدز إلى مطار لوندا

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، لحين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.