وزير الشباب يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية بايطاليا

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، في اجتماعات لجنة التطوير للاتحاد الدولي، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي أمس، والتي تقام علي هامش إقامة دورة الألعاب العالمية الجامعية في مدينة تورينو بايطاليا، خلال الفترة من (١٠ - ٢٥) يناير الجاري.

وخلال مشاركته باجتماع لجنة التطوير، ألقى الدكتور أشرف صبحي الضوء علي استراتيجية تطوير الرياضة الجامعية الأفريقية من حيث عدد الأنشطة المستحدثة المقرر ادراجها في خطة مسابقات الاتحاد، وتطوير الجانب الفني والإداري، وافتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي في مصر ، وتطوير وسائل التواصل مع مفردات الرياضة الجامعية الأفريقية ، وتطوير الهياكل التنظيمية المساعدة ، وإضافة عدد جديد من العضوية للدول التي لازالت لم تشترك بالاتحاد، كما ألقي الضوء علي تطوير مشاركة الفتاه الأفريقية في النشاط الجامعي الذي يعتبر بوابة تطوير الرياضة المسائية الأفريقية.