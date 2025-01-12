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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهى الشوط الأول من المباراة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل السلبي (0-0)، بعد أداء متوازن من الفريقين دون هز الشباك.

شهد الشوط الأول محاولات هجومية متبادلة من كلا الجانبين، حيث حاول آرسنال استغلال سرعات لاعبيه في الهجوم، بينما اعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة، لكن التمركز الدفاعي الجيد حال دون تسجيل أي أهداف.

تنتظر الجماهير شوطًا ثانيًا أكثر إثارة، مع احتمالية إجراء تغييرات هجومية من المدربين لكسر حالة الجمود والبحث عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

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