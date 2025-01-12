رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان امتحانات كلية السياحة والفنادق

قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، بزيارة تفقدية لكلية السياحة والفنادق، حيث اطلع على سير العملية الامتحانية داخل اللجان، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه، الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، والدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهدت الفترة الصباحية أداء 320 طالباً وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم داخل 10 لجان، بينما أدى 153 طالباً وطالبة من الفرقة الرابعة امتحانات الفترة المسائية داخل 8 لجان.

أشار الدكتور ناصر مندور إلى الانضباط والتنظيم داخل اللجان، مؤكداً أن الجامعة تعمل على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن راحة الطلاب وسير الامتحانات بسلاسة.

وأضاف: "نولي اهتماماً كبيراً لمتابعة سير العملية الامتحانية عن قرب، لضمان تحقيق العدالة وتقديم أفضل دعم ممكن لطلابنا."

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية التواصل المباشر بين قيادات الجامعة والطلاب خلال فترة الامتحانات، قائلاً: "مثل هذه الجولات تهدف إلى الاطمئنان على توفير جميع المتطلبات التي تضمن أداء الامتحانات في أفضل الظروف."

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات في مختلف الكليات، بهدف دعم العملية التعليمية وضمان أعلى معايير الجودة الأكاديمية.