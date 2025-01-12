مسعف ينقذ لاعب الدلنجات في البحيرة من الشلل.. صور

شهدت مباراة فريقي مركز شباب الدلنجات ونادي الترام، بدوري الدرجة الثانية والذي أقيم علي بمدينة الدنجات في البحيرة، تعرض اللاعب محمد علي طلبة، البالغ من العمر 25 عامًا، لإصابة خطيرة تسببت في فقدانه الوعي على الفور، جراء اصطدام عنيف أثناء محاولته التغلب على خصمه بالكرة، مما تسبب في كسر في ثلاث فقرات من رقبته.

وتمكن المسعف هاني حسن، الذي كان حاضرًا داخل الملعب خلال المباراة، عن تقديم الرعاية الطبية الفورية الضرورية التي من شأنها إنقاذ اللاعب من مصير قد يكون كارثيًا، مثل الشلل الرباعي أو حتى الوفاة، نتيجة تدخله السريع واتخاذه للإجراءات اللازمة، تم تثبيت رقبة اللاعب لضمان سلامته أثناء نقله إلى المستشفى.

وتمكن اللاعب من استعادة وعيه، وسط تأكيد الفريق الطبي على حالته الثابتة. لقد جاءت هذه الحادثة لتبرز أهمية الاستجابة السريعة والفعالة في مثل هذه المواقف المليئة بالتحديات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام عبيد طبيب الفريق ان اللاعب تعرض لاصطدام عنيف مع لاعب الترام الأمر الذي أدى إلى إصابته بحالة إغماء وعدم قدرته على الحركة، مشيرا الى أن إصابته عبارة عن كثر فى فقرات الرقبة، وتم عمل جميع الفحصات اللازمة، وتم الاطمئنان على اللاعب.

وفي ختام المطاف، عبر اللاعب محمد علي طلبة عن شكره العميق للمسعف هاني حسن على جهوده البطولية في إنقاذه من مأساة الإصابة.

كما قدّم الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء الإدارة على دعمهم ومرافقتهم المستمرة خلال فترة الحادث وإجراء الفحوصات الطبية الحرجة.