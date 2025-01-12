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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب لعام 2025 بمصنع سكر قوص

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025 بمصنع سكر قوص، في حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس علاء محمود محمد، العضو المنتدب الفني لشركة السكر، والنائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الكيميائي إسماعيل محمد، رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، والكيميائي جابر، رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، والكيميائي أحمد صلحي محمود، رئيس قطاعات مصانع سكر دلتا، والمهندس حربي محمود إسماعيل، رئيس قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص.

قدم محافظ قنا، التهنئة لمزارعي قصب السكر والعاملين بمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير، مشيدًا بالجهود المبذولة في جميع مراحل الإنتاج، وشملت جولته الاطلاع على مراحل معالجة القصب بدءًا من الشحن والتفريغ مرورًا بعمليات العصر والمعالجة الكيميائية والحرارية، وصولًا إلى التبخير والطبخ والتعبئة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم زراعة قصب السكر من خلال التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وزراعة الشتلات، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الزراعة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للمزارعين، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول القصب حوالي 120 ألف فدان، تمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، وتنتج نحو 3 ملايين طن من القصب الخام، ما يعادل 300 ألف طن من السكر سنويًا.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي محمد على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية ترتبط بالعديد من الصناعات مثل السكر المبلور، المولاس، الكحول، الخل، حامض الخليك، وخميرة الأعلاف.

وأوضح أن المصنع استكمل جميع استعداداته لاستقبال موسم العصير، بما في ذلك صيانة خطوط النقل (الديكوفيل)، وتجديد عربات نقل القصب، وتوسعة الطرق الداخلية والخارجية للمصنع، كما تم تثبيت لوحات إرشادية عند مداخل المصنع لتسهيل عملية دخول الجرارات المحملة بالقصب.

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3 ملايين طن الجهود المبذولة الصناعات التكاملية القيادات التنفيذية والشعبية اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد تكاليف الزراعة هيئة تنمية الصعيد تنمية الصعيد زراعة قصب السكر رئيس هيئة تنمية الصعيد شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد على مستوى الجمهورية عضو مجلس النواب محافظة قنا مستوى الجمهورية مزارعي قصب السكر