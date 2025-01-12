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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يتخطى تاموورث بثلاثية في الوقت الإضافي ويتأهل للدور التالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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نجح فريق توتنهام هوتسبر في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي،  بعد فوزه على فريق تاموورث بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة استمرت حتى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.

ورغم المحاولات العديدة خلال الـ90 دقيقة، لم يتمكن الفريقان من تسجيل أي أهداف، مما دفع المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن توتنهام من فرض سيطرته وتحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة.

 أهداف اللقاء جاءت في الأشواط الإضافية:

 الدقيقة 101: سجل الهدف الأول مدافع فريق تاموورث فى مرماه.
 الدقيقة 107: أضاف ديجان كولوسيفسكي  الهدف الثاني ليعزز تقدم السبيرز.
 الدقيقة 118: اختتم برينان جونسون أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الثالث ليؤكد تأهل فريقه.

شهدت المباراة أداءً مميزًا من لاعبي توتنهام، الذين استطاعوا استغلال الفرص في الأشواط الإضافية وحسم المباراة لصالحهم بعد صمود دفاع تاموورث في الوقت الأصلي.

الاتحاد الإنجليزي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي توتنهام هوتسبر ثلاثية نظيفة ثلاثة أهداف كأس الاتحاد الإنجليزي كولوسيفسكي الوقت الأضافى