تصفيات كأس العالم.. تشكيل منتخب ناشئات تحت 17 في مواجهة الكاميرون

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل المنتخب المصري للسيدات تحت 17 عاما، في مواجهته لنظيره الكاميروني، باستاد الدفاع الجوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها المغرب.

وجاء تشكيل منتخب ناشئات تحت ١٧ كالآتي:

وقد اختار المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة ضمن القائمة للمباراة هن، كنزى محمد جمال ، كابر سعيد، مليكة الخولي في حراسة المرمى، ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عودة، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس ، لوچين مدحت ريان.

وكان الاجتماع الفني للمباراة والذى أقيم أمس ، قد أسفر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب الكاميرون بالقميص والشورت الأخضر والجوارب الصفراء.

حضر الاجتماع الكابتن أيمن حافظ عضو ادارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم وشريف عبد العزيز وعمرو سلمان من العلاقات العامة، ومن المقرر أن يطير أيمن حافظ خلال الساعات المقبلة إلي الكاميرون للترتيب لمباراة العودة المحدد لها يوم 18 يناير الجاري .

يضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى،عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي ،حنان حامد أخصائي تأهيل ، وحسنى نصر مسؤول المهمات