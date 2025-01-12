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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"نائب التنسيقية": منحة مصر الخضراء تحقق الخطة الزراعية 2020-2030

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أعلن أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.

واضاف"رمزى"فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ان المنحة تهدف إلى تنمية المهارات وتؤدى إلى تدريب 24ألف طالب.

 وأكد أنه سيستفيد منها 30 الف موظف بالإضافة إلى أن الإتفاق يتماشى مع رؤية مصر 2020-2030 والإستراتيجية القومية للزراعة ويؤدى إلى تمكين المرأة فى الأعمال التجارية والزراعية.

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