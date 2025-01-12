سعر الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025

ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد علي الاقل داخل محلات الصاغة، ليستمر صعود المعدن الأصفر منذ الأسبوع الماضي وحتي اليوم بقيمة 20 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 14 نحو 2516 جنيها للبيع و 2533 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3235 جنيها للبيع و 3257 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع و 3800 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع و 4342 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و30.4 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2689 دولارا للبيع و 2690 دولارا للشراء.