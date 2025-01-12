زي النهاردة.. غوستاف الأول يتوج ملكاً على السويد

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ١٢يناير، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام1493 آخر يوم في المهلة الممنوحة لليهود كي يغادروا جزيرة صقلية الإيطالية.

عام 1528 غوستاف الأول يتوج ملكاً على السويد، بعد أن حكم بالفعل منذ انتخابه عام 1523.

عام 1545 بينانغ كياوهتين ناورهتا يتوج ملكاً لبورما والذي سيتمكن بعدها من تكوين أكبر إمبراطورية في جنوب آسيا.

عام 1616 تأسيس مدينة بيليم في البرازيل على دلتا نهر الأمازون، من قبل القبطان البرتغالي فرانسيسكو كالديرا كاستيلو برانكو.

وعام 1684 ملك فرنسا لويس الرابع عشر يتزوج من مدام دو مانتينون.

عام 1755 إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ.

عام 1773 تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وعام 1806 فرنسا تنسحب من فيينا.

1809 - البريطانيون مع البرتغال والبرازيل ينتزعون غويانا الفرنسية من فرنسا.

عام 1816 فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا، وذلك بعد هزيمته أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815.

عام 1872 تتويج يوحنس الرابع إمبراطورا على إثيوبيا في أكسوم في أول تتويج امبراطوري في تلك المدينة خلال 200 سنة.

وعام 1879 القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب إفريقيا بقيادة الفريق «تشيلمسفورد» وذلك ردًا على حرب الزولو ضد الاستعمار.

عام 1907 المملكة المتحدة تمنح مستعمرة الترنسفال السابقة في جنوب إفريقيا سلطة حكومية مسؤولة.

وعام 1908 إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج إيفل.

عام 1915 مجلس النواب الأمريكي يرفض مشروعا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

عام 1924 إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.

عام 1937 فرنسا تصدر قرارًا بحل حزب الاتحاد الوطني لمسلمي شمالي إفريقيا الذي كان يتولى زعامته مصالي الحاج ذو الميول الشيوعية.

عام 1944 انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.

انعقاد مؤتمر بين رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ورئيس الحكومة الفرنسية المؤقتة شارل ديغول في مراكش بالمغرب استمر ليومين وذلك لمناقشة تطورات الحرب العالمية الثانية.

1945 - زلزال في ميكاوا باليابان بقوة 7.1 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 1900 شخص.

1948 إدارة الانتداب البريطانية تسرح 3200 مجند فلسطيني من عناصر قوات الحدود.

مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.

افتتاح أول محل سوبر ماركت في المملكة المتحدة.

1950 الاتحاد السوفيتي يستأنف أحكام الإعدام في قضايا الخيانة العظمى والتجسس والتخريب لصالح العدو.

تعيين طه حسين وزيرًا للمعارف.

عام 1952 -طد جامعة تينيسي الأمريكية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.

عام 1953 جمال عبد الناصر يصدر قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين.

اعتقال تسعة فيزيائيين يهود في موسكو بتهمة القيام بأنشطة إرهابية.

1954 ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية تفتتح البرلمان النيوزيلندي.

1960 - تعيين عبد الحميد السراج أميناً عاماً للاتحاد القومي في الإقليم الشمالي الجمهورية العربية المتحدة.

1961 دخول ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية حيز التطبيق.

1964 - عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.

1970 - انتهاء الحرب البيافارية في نيجيريا بهزيمة جمهورية بيافرا الواقعة شرقًا بعد يوم واحد من هروب مؤسسها أوجوكوو.

عام 1974 إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة، وكان مقررًا أن تحمل الدولة الوليدة اسم الجمهورية العربية الإسلامية.

عام 1976 مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته.

1977 - مظاهرات ضد فرنسا في إسرائيل بعد قيامها بإطلاق سراح محمد داود عودة (أبو داود) المتهم بالمسؤولية عن مقتل رياضيين إسرائيليين في دورة ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972.

1984 - إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

عام 1988 لجنة دراسات إستراتيجية أمريكية تقدم تقريرًا مفصلًا للرئيس رونالد ريغان يشدد على ضرورة تعزيز سياسة التسلح الأمريكي الأوروبي المشترك.

وعام 1989 زائير تطرد عيدي أمين رئيس أوغندا.

عام 1990 رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.

عام1991 الكونغرس الأمريكي يصوت على قرار مُحاربة العراق لأجل تحرير دولة الكويت.

عام 1992 مجلس الأمن الأعلى يتسلم مقاليد السلطة في الجزائر بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ الساحق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في الجزائر.

وعام 1994 اعتقال ابنة مالكوم إكس الزعيم الأسود السابق لحركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة وإتهامها بتدبير اغتيال الزعيم الحالي للجماعة لويس فرقان.

1995 بدء محاكمة لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل الأمريكي السابق أو جاي سيمبسون بتهمة قتل زوجته السابقة وعشيقها.

زلزال عنيف في كوبي في اليابان يقتل 5092 شخصًا.

وعام 1996 وصول القوات الروسية إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في تطبيق اتفاق دايتون للسلام.

عام 1998 الموظفة السابقة في البيت الأبيض ليندا تريب تسلم المحقق الأمريكي المستقل كينيث ستار تسجيلات محادثات هاتفية مع زميلتها مونيكا لوينسكي التي تروي فيها تفاصيل علاقة حميمة مع الرئيس بيل كلينتون، لتشعل بذلك ما أصبح يعرف بفضيحة مونيكا غيت

عام 2009 مجلس حقوق الإنسان يقرر إنشاء بعثة تقصي حقائق للتحقيق في دعاوى ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني قبل وبعد حرب غزة.

2010 -

اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود محمدي بإنفجار استهدف منزله.

زلزال في هايتي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

عام 2011 استقالة 11 وزيرامن الحكومة اللبنانية يمثلون تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله وحركة أمل ووزير محسوب على رئيس الجمهورية يؤدي إلى فقدان الحكومة لشرعيتها الدستورية واعتبارها مستقيلة.

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يزور العراق في أول زيارة لرئيس حكومة كويتي للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

عام 2015 اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة كرة الفيفا الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.

عام 2023 -تحويل منطقة الزعفرانية ببغداد إلى ناحية.

عام 2020 ثوران بركان تال في الفلبين والمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل يرفع مستوى الإنذار إلى المستوى الرابع لاحتمالية وقوع انفجار بركاني.

عام2024 تحالف تقوده الولايات المتحدة يشن ضربات على أهداف لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن.