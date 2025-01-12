ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبوالغيط أمام اجتماعات الرياض بشأن سوريا: من المهم أن تكون العملية الانتقالية بمشاركة واسعة

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بالرياض اليوم الأحد بشأن سوريا، وهي الاجتماعات التي ضمت عددا من وزراء الخارجية العرب، بمن فيهم وزير خارجية الإدارة الجديدة في سوريا، وكذلك وزراء ومسئولون لعدد من الدول الأجنبية ومنظمات دولية وإقليمية.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الاجتماعات تناولت الوضع السوري وكيفية دعم سوريا في خوض مرحلة جديدة تشهد انتقالا صعبا، محفوفا بتحديات عديدة وكبيرة، تحقيقاُ لتطلعات الشعب السوري بعد طول معاناة.
وأوضح المتحدث أن الاجتماعات أكدت أهمية وجود عملية انتقالية آمنة وشاملة ممثلة للجميع مع أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية وهويتها المتنوعة والمنفتحة.
كما أكد المتحدث أن الاجتماعات شهدت حوارات شفافة وصريحة عكست رغبة صادقة من الجميع في أن تكون سوريا المستقبل عضوا إيجابيا في الأسرة العربية والإقليمية. 

سوريا جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط السعودية