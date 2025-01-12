الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في كاليفورنيا في ظل اندلاع الحرائق

بناء على توجيهات دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تقوم الوزارة بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في لوس انجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا اثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية.

ويقوم مكتب السفير / نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس انجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم.

و أهابت وزارة الخارجية والهجرة بالمواطنين في لوس انجلوس والمدن المجاورة توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها. وفي حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية egyptconsulatela@egyptconsulatela.com العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف : ۹۷۰۰-۹۳۳-۳۲۳ لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتعرب عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.