اتحاد شباب القاهرة بالمصري الديمقراطي يعقد الأمسية الثالثة من "فيلم وكتاب"

عقدت أمانة التدريب والتثقيف بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأمسية الثالثة من "فيلم وكتاب".

تضمن اللقاء مناقشة رواية: "بياض على مد البصر" للدكتور محمد عبد الرازق، الطبيب والكاتب الشاب، وناقشها الصحفي والأديب: أحمد شوقي، وأدارت النقاش منى شماخ، الكاتبة وأمين إعلام الحزب.

تناول النقاش عناصر بناء الرواية، وتقديم الشخصيات ودور الشخصيات الثانوية في الأحداث، بالإضافة لفكرة الزمن وأسلوب الكاتب في التنقل بين الماضي والحاضر دون تشتيت القارئ.

كما تطرق النقاش لموضوع الرواية الذي يطرح قضية "جريمة الشرف" ومفهوم الشرف في مجتمعنا، والضغوط المختلفة الواقعة على شخصيات الرواية، وأثرها على سير الأحداث.

كما تضمنت الأمسية عرض ومناقشة فيلم "نحمده" للمخرج مصطفى وفيق، وناقشه الناقد جمال الطيب، والمعالج النفسي د. سامح عزت، وأدارت الحوار المخرجة أسماء نور، الأمين العام المساعد بالحزب.

دار النقاش حول فكرة الفيلم المرتبطة بالأزمات النفسية التي نتعرض لها وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، وكيفية تناول الدراما للموضوعات الطبية والعلمية.

أبدى الحاضرون إعجابهم بتناول المخرج للموضوع واهتمامه بالتفاصيل الداعمة للفكرة.

جدير بالذكر أن فيلم "نحمده" فاز بجائزة الجمهور وشهادة تقدير لفريق العمل،في الدورة الـ 12 من مهرجان (يوسف شاهين) للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

شارك بالحضور عدد من قيادات الحزب وأعضائه، وعدد من المهتمين بالأدب والفن من غير الأعضاء.

صرح المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب عن شكره وتقديره لفكرة الأمسية وللقائمين عليها، مؤكدًا دور الفن والثقافة في خلق الوعي وتشكيل هوية المجتمع وشخصيات أفراده وتصوراتهم عن أنفسهم وأثر ذلك على طريقة تفكيرهم وأساليب عيشهم وآليات تواصلهم وتفاعلهم فيما بينهم ومع الآخرين، مؤكدًا حرص الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الثقافة والفن، وقام بتقديم شهادات تقدير لضيوف الأمسية.

وصرح المهندس أحمد دريع، أمين التدريب والتثقيف أن فيلم وكتاب أمسية شهرية يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي للاحتفاء بالفن والأدب.