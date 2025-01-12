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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

للمرة الأولى.. مكتبة مصر العامة بدمنهور تشارك في "ماراثون "اقرأ 2025"

مارثون اقرأ 2025
مارثون اقرأ 2025
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تشارك مكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها لأول مرة في مسابقة "ماراثون اقرأ 2025"، التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومكتبة الإسكندرية وعدد من المكتبات العامة في دول الجزائر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الثقافية الدولية.

حيث يُعد الماراثون أكبر حدث ثقافي من نوعه على مستوى العالم العربي، و يهدف إلى تحفيز الأفراد من مختلف الأعمار (أطفال، شباب، كبار) على القراءة، بهدف تعزيز وتشجيع ثقافة القراءة في المجتمعات العربية والمكتبات العامة.

موعد مارثون اقرأ 2025

وسينظم "ماراثون اقرأ" على مدار أربعة أيام متواصلة من 15 إلى 18 يناير 2025، ويحصد المشاركون على ميداليات بناءً على عدد الصفحات المقروءة، كلما زاد عدد الصفحات، زادت الميداليات التي يحصل عليها المشارك، كما يتم تقديم جوائز قيمة للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز مميزة للحاصلين على المراكز الأولى .

ويعتبر هذا الحدث فرصة للمجتمع العربي للتفاعل مع القراءة، ويؤكد مركز "إثراء" على التزامه بزراعة شجرة لكل 100 صفحة يتم قراءتها.

وأشار أحمد الهواش مدير عام مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلي انه من المقرر أن تفتح المكتبة بدمنهور وفروعها بكفر الدوار والدلنجات أبوابها للمشاركين في الماراثون خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، حيث تم تجهيز قاعات الاطلاع وتنظيمها بشكل يتيح استيعاب أكبر عدد من المشاركين.

مارثون اقرأ 2025
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