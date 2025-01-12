صلاح محسن يقود الهجوم .. تشكيل المصري في مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية

أعلن على ماهر المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي، تشكيل النسور التي ستخوض مباراة إنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: سامادو أتدجيكو – محمود حمادة – خالد الغندور.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن – محمد الشامي.

وتقام المباراة باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وكانت قد أسفرت نتائج الاجتماع الفني للقاء المرتقب للنادي المصري ، بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، عن ارتداء فريق المصري الزي البديل باللون الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.