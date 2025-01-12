“الصحفيين” تعزز مهارات أعضائها بمنح تدريبية ومسابقات تطويرية

تواصل نقابة الصحفيين، دعم وتطوير قدرات أعضائها، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومسابقات، مميزة في بداية العام الجديد.



في إطار جهود لجنة تطوير المهنة والتدريب، أعلنت النقابة عن دورة متقدمة في إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية، تستمر على مدار أسبوعين وتتناول مهارات إنتاج التحقيقات بالتعاون مع الكاتب الصحفي ياسر الزيات. الدورة متاحة لأعضاء النقابة وغير الأعضاء برسوم مخفضة، ما يعكس حرص النقابة على إتاحة المعرفة للجميع.



كما أطلقت النقابة منحة تدريبية موجهة لصحفيي وسط وشرق الدلتا، تشمل تدريبًا مكثفًا على الصحافة الاستقصائية، وصناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصحافة الموبايل. تمتد المنحة لثلاثة أيام، بمشاركة خبراء ومتخصصين لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.



وعلى صعيد آخر، فتحت النقابة باب التقديم لجائزة الدكتورة نوال عمر، بالتعاون مع جريدة “الأهرام”. تتناول الجائزة هذا العام موضوع “حرب الشائعات ودور المرأة المصرية في التوعية”، وتشمل الأعمال الصحفية المنشورة خلال عام 2024. يتم استقبال الأعمال حتى 20 فبراير 2025، ما يوفر فرصة ثمينة للمبدعين الصحفيين للمنافسة.



تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية النقابة لتطوير المهنة ودعم أعضائها عبر التدريب والتحفيز على الابتكار الصحفي.